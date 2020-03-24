Китай открывает город Ухань, откуда началась пандемия коронавируса

24 марта, 2020, 10:39

Власти Китая приняли решение отменить ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй с 25 марта после пандемии коронавируса

Об этом сообщили в региональном государственном комитете по делам здравоохранения, пишут китайские СМИ.

Кроме того, с 8 апреля в Ухане будут сняты ограничения на проезд по транзитным путям и восстановлено транспортное сообщение на въезд и выезд из города.

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"С 00:00 часов 25 марта, за исключением района города Ухань провинции Хубэй будут сняты ограничения на дорогах и восстановлено движение транспорта на въезд и выезд", - говорится в документе.

Добавим, город Ухань, который считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, может полностью очиститься от инфекции до конца текущего месяца. После того, как блокада города будет ослаблена, власти все еще строго должны выполнять действия, направленные на контроль над вирусом, чтобы предотвратить возможные новые вспышки.

По состоянию на сейчас в Ухане уже четвертый день нет новых случаев коронавируса.

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