В Ухане уже четвертый день нет новых случаев коронавируса

22 марта, 2020, 08:51

В китайском городе Ухань, который стал эпицентром пандемии COVID-19, четыре дня подряд не фиксируются новые случаи заболевания

Об этом со ссылкой на Xinhua, государственное информагентство КНР, сообщает Еспресо.TV.

"В субботу (21 марта 2020 г., - ред.) в городе Ухань провинции Хубэй (Центральный Китай) не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения новой коронавирусной пневмонией COVID-19. Таким образом, в эпицентре вспышки эпидемии четыре дня подряд сохраняется нулевой уровень этого показателя", - отмечает агентство.

Отмечается, что, по данным комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй, в конце субботы, 21 марта, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной пневмонией COVID-19 в городе Ухань осталось на уровне 50 005. В провинции Хубэй этот показатель составлял 67 800 человек .