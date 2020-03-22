В Ухане уже четвертый день нет новых случаев коронавируса
Об этом со ссылкой на Xinhua, государственное информагентство КНР, сообщает Еспресо.TV.
"В субботу (21 марта 2020 г., - ред.) в городе Ухань провинции Хубэй (Центральный Китай) не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения новой коронавирусной пневмонией COVID-19. Таким образом, в эпицентре вспышки эпидемии четыре дня подряд сохраняется нулевой уровень этого показателя", - отмечает агентство.
Отмечается, что, по данным комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй, в конце субботы, 21 марта, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной пневмонией COVID-19 в городе Ухань осталось на уровне 50 005. В провинции Хубэй этот показатель составлял 67 800 человек .
- Напомним, сейчас в мире зафиксировано 287 тыс. случаев заражения коронавирусом, 93,6 тыс. человек выздоровели, 11,9 тыс. - погибли .
- В отличие от Китая в других странах эпидемия коронавируса только начинается.
- Как пишет Newsweek, в случае хаоса в США утвердили порядок перехода власти к военным.
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