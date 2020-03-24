20% населения Земли оказалось в изоляции из-за пандемии коронавируса, - Guardian

24 марта, 2020, 14:46

Примерно 20% жителей Земли или 1,7 миллиарда людей так или иначе оказались изолированы в связи с карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса

Об этом пишет The Guardian.

По мере того, как вирус распространяется по миру, все больше стран усиливают карантинные меры для сдерживания распространения инфекции.

Одной из последних стран, которая ввела карантин, стала Великобритания. Там с полуночи понедельника начал действовать запрет на передвижение.

В США почти 40% населения попали под меры социальной изоляции. Однако президент Дональд Трамп выступает против закрытия страны на месяцы: "Наша страна строилась не для того, чтобы закрываться".

Кроме ограничений рекомендательного характера, некоторые страны также вводят комендантский час, в частности в Чили, Перу и Бразилии.

В то же время Китай, который первым столкнулся с эпидемией, со среды отменяет ограничения на перемещение в провинции Хубэй - первом эпицентре распространения COVID-19. Ограничения в столице провинции городе Ухань будут сняты 8 апреля.

По состоянию на вторник во всем мире было зарегистрировано 378 679 подтвержденных случаев заражения коронавируса, более 16 500 человек умерли.