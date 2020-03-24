Трамп рассматривает вопрос о прекращении карантина в США

24 марта, 2020, 10:54

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос о том, чтобы восстановить работу экономики, когда в стране закончится 15-дневный карантин

На пресс-конференции Трамп сказал, что "Америка снова и скоро будет открыта для бизнеса", сообщает Голос Америки.

"Мы не позволим превратить это в долговременную финансовую проблему", - отметил он.

По словам главы Белого дома, в ряде штатов с относительно низкими показателями заражения можно восстановить экономическую активность. В качестве примера он назвал Небраску, Айдахо и Айову, продолжая при этом держать в поле зрения ситуацию в очагах заражения в других штатах, таких как Нью-Йорк.

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"Если бы это было к врачам, они сказали бы, давайте закроем на карантин весь мир", - сказал Трамп.

Трамп, который надеялся построить свою кампанию по переизбранию на выборах-2020 в экономике США, которая быстро развивается, теперь столкнется с сотнями, если не тысячами смертей от COVID-19. Многие из его союзников-республиканцев опасаются, что потери в экономике усложнят ему одержать победу в ноябре 2020 года, отмечает издание.