 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТрамп рассматривает вопрос о прекращении карантина в США

Трамп рассматривает вопрос о прекращении карантина в США


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос о том, чтобы восстановить работу экономики, когда в стране закончится 15-дневный карантин

На пресс-конференции Трамп сказал, что "Америка снова и скоро будет открыта для бизнеса", сообщает Голос Америки.

"Мы не позволим превратить это в долговременную финансовую проблему", - отметил он.

По словам главы Белого дома, в ряде штатов с относительно низкими показателями заражения можно восстановить экономическую активность. В качестве примера он назвал Небраску, Айдахо и Айову, продолжая при этом держать в поле зрения ситуацию в очагах заражения в других штатах, таких как Нью-Йорк.

Читайте также: Коронавирус: Трамп объявил штат Вашингтон зоной большой беды

"Если бы это было к врачам, они сказали бы, давайте закроем на карантин весь мир", - сказал Трамп.

Трамп, который надеялся построить свою кампанию по переизбранию на выборах-2020 в экономике США, которая быстро развивается, теперь столкнется с сотнями, если не тысячами смертей от COVID-19. Многие из его союзников-республиканцев опасаются, что потери в экономике усложнят ему одержать победу в ноябре 2020 года, отмечает издание.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 марта, 2020 вторник

больше новостей

24 марта, 2020 вторник

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать