Во Львове и области с 24 марта вводят чрезвычайную ситуацию

23 марта, 2020, 22:21

Во Львовской области одобрили введение режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса

Об этом сообщили во Львовском городском совете в Facebook.

Решение о введении чрезвычайной ситуации было принято областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вечером 23 марта.

"С 00:00 24 марта, во Львове и области - чрезвычайная ситуация. Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Детали - позже", - сообщили в горсовете.

Напомним, ранее из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Харьковской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской областях и в Киеве.

Сегодня правительство внедрил режим в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.