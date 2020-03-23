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Espreso.tvОбществоВо Львове и области с 24 марта вводят чрезвычайную ситуацию

Во Львове и области с 24 марта вводят чрезвычайную ситуацию

Во Львовской области одобрили введение режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса

Об этом сообщили во Львовском городском совете в Facebook.

Решение о введении чрезвычайной ситуации было принято областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вечером 23 марта.

"С 00:00 24 марта, во Львове и области - чрезвычайная ситуация. Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Детали - позже", - сообщили в горсовете.

  • Напомним, ранее из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Харьковской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской областях и в Киеве.
  • Сегодня правительство внедрил режим в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

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