В Киеве вводят новые правила посещения магазинов и аптек, - Кличко

23 марта, 2020, 13:44

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столичных аптеках и магазинах вводятся дополнительные ограничения по количеству посетителей для предотвращения распространения коронавируса

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .

Мэр Киева заявил, что в помещениях должен быть один покупатель на 10 кв. м площади магазина.

"Да, действительно, в аптеках и магазинах мы вводим дополнительные ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен быть один покупатель на 10 кв. м площади магазина. Владельцы магазинов и аптек должны придерживаться этих ограничений, а также обеспечить выполнение всех ранее введенных противоэпидемических мероприятий" , - сообщил Кличко.

Кличко отметил, что поставка продуктов питания, лекарств, а также всех необходимых товаров и средств будет осуществляться в магазины, аптеки и больницы в обычном режиме.

Мэр Киева также добавил, что социальные работники города обеспечивают продуктами и другими необходимыми вещами одиноких киевлян преклонного возраста и паллиативных больных.