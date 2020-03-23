В Киеве вводят новые правила посещения магазинов и аптек, - Кличко
Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .
Мэр Киева заявил, что в помещениях должен быть один покупатель на 10 кв. м площади магазина.
"Да, действительно, в аптеках и магазинах мы вводим дополнительные ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен быть один покупатель на 10 кв. м площади магазина. Владельцы магазинов и аптек должны придерживаться этих ограничений, а также обеспечить выполнение всех ранее введенных противоэпидемических мероприятий" , - сообщил Кличко.
Кличко отметил, что поставка продуктов питания, лекарств, а также всех необходимых товаров и средств будет осуществляться в магазины, аптеки и больницы в обычном режиме.
Мэр Киева также добавил, что социальные работники города обеспечивают продуктами и другими необходимыми вещами одиноких киевлян преклонного возраста и паллиативных больных.
- Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что отныне общественный транспорт будет перевозить только работников критической инфраструктуры города и врачей.
- Виталий Кличко объяснил, почему информация от него о количество больных в Киеве отличается от данных МЗ.
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