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Espreso.tvОбществоКличко объяснил разницу в данных о количестве зараженных в Киеве

Кличко объяснил разницу в данных о количестве зараженных в Киеве


фото: klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему информация от него о количестве больных в Киеве отличается от данным Минздрава

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспрссо.TV .

"Город получает информацию от Государственного учреждения" Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины ", куда отправляет тесты киевлян в подтверждение или опровержение диагноза. Результаты лабораторных исследований поступают нам в сутки. Все цифры мы публикуем. На сегодня имеем подтвержденных 24 случая. Возможно, в Минздраве , где дают цифры по всем регионам, где-то не совсем корректно посчитали ", - сказал Кличко.

Он добавил, что в столице на сегодняшний день протестировано быстрыми тестами 594 жителя города. А 22 образца отправили в "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

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  • Кличко предупредил, что отныне общественный транспорт будет перевозить только работников критической инфраструктуры города и врачей.

 

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