Кличко объяснил разницу в данных о количестве зараженных в Киеве
Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспрссо.TV .
"Город получает информацию от Государственного учреждения" Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины ", куда отправляет тесты киевлян в подтверждение или опровержение диагноза. Результаты лабораторных исследований поступают нам в сутки. Все цифры мы публикуем. На сегодня имеем подтвержденных 24 случая. Возможно, в Минздраве , где дают цифры по всем регионам, где-то не совсем корректно посчитали ", - сказал Кличко.
Он добавил, что в столице на сегодняшний день протестировано быстрыми тестами 594 жителя города. А 22 образца отправили в "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".
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- Кличко предупредил, что отныне общественный транспорт будет перевозить только работников критической инфраструктуры города и врачей.
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