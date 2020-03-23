Кличко объяснил разницу в данных о количестве зараженных в Киеве

23 марта, 2020, 12:52

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему информация от него о количестве больных в Киеве отличается от данным Минздрава

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспрссо.TV .

"Город получает информацию от Государственного учреждения" Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины ", куда отправляет тесты киевлян в подтверждение или опровержение диагноза. Результаты лабораторных исследований поступают нам в сутки. Все цифры мы публикуем. На сегодня имеем подтвержденных 24 случая. Возможно, в Минздраве , где дают цифры по всем регионам, где-то не совсем корректно посчитали ", - сказал Кличко.

Он добавил, что в столице на сегодняшний день протестировано быстрыми тестами 594 жителя города. А 22 образца отправили в "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .