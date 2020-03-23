Детские площадки закрыты для посещения, - Кличко о карантине в Киеве

23 марта, 2020, 12:42

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что отныне общественный транспорт будет перевозить только работников критической инфраструктуры города и врачей

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге, переда Еспресо.TV .

"Я подчеркиваю, что все детские площадки закрыты для посещения. Пожалуйста, не нарушайте правил.Те, у кого не хватает сознательности и ответственности, будут платить за нарушение ограничений, потому что нет другого выхода сохранить вас, если вы сами этого не хотите", - подчеркнул Кличко.

Он добавил, что общественный транспорт столицы с 23 марта работает в режиме ограничений: перевозить исключительно медработников, сотрудников правоохранительных органов, спасателей, аптекарей, продавцов продтоваров и работников ЖКХ.

Он отметил, что все, кто все же будет работать в карантин не из дома не из перечисленных групп населения вынуждены будут добираться на работу частным транспортом.