Детские площадки закрыты для посещения, - Кличко о карантине в Киеве
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге, переда Еспресо.TV .
"Я подчеркиваю, что все детские площадки закрыты для посещения. Пожалуйста, не нарушайте правил.Те, у кого не хватает сознательности и ответственности, будут платить за нарушение ограничений, потому что нет другого выхода сохранить вас, если вы сами этого не хотите", - подчеркнул Кличко.
Он добавил, что общественный транспорт столицы с 23 марта работает в режиме ограничений: перевозить исключительно медработников, сотрудников правоохранительных органов, спасателей, аптекарей, продавцов продтоваров и работников ЖКХ.
Он отметил, что все, кто все же будет работать в карантин не из дома не из перечисленных групп населения вынуждены будут добираться на работу частным транспортом.
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