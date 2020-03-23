MH17: суд просит рассекретить спутниковые снимки США, где изображена ракета

Об этом сообщает NRC.

Суд запросил у нидерландской прокуратуры спутниковые снимки США, которые остаются засекреченными. Суд интересуется, можно ли эти снимки рассекретить и добавить в уголовное дело.

Заметим, после катастрофы 17 июля 2014 года тогдашний госсекретарь США Джон Керри заявил, что есть доказательства запуска ракеты. При этом прокурору Нидерландов открыли доступ к этим снимкам.

На сегодняшних слушаниях защита пострадавших получила копию уголовного дела. Следственному судье передали дело Олега Пулатова и трех других обвиняемых до следующих слушаний 8 июня. Следственный судья должен решить, какие части переведут на русский язык для подсудимых.

Ожидается, что основное рассмотрение дела начнется в следующем году.