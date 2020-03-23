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Espreso.tvОбществоMH17: суд просит рассекретить спутниковые снимки США, где изображена ракета

MH17: суд просит рассекретить спутниковые снимки США, где изображена ракета


фото: reuters
Суд в Гааге по делу о катастрофе MH17 запросил спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты по пассажирскому самолету

Об этом сообщает NRC.

Суд запросил у нидерландской прокуратуры спутниковые снимки США, которые остаются засекреченными. Суд интересуется, можно ли эти снимки рассекретить и добавить в уголовное дело.

Заметим, после катастрофы 17 июля 2014 года тогдашний госсекретарь США Джон Керри заявил, что есть доказательства запуска ракеты. При этом прокурору Нидерландов открыли доступ к этим снимкам.

На сегодняшних слушаниях защита пострадавших получила копию уголовного дела. Следственному судье передали дело Олега Пулатова и трех других обвиняемых до следующих слушаний 8 июня. Следственный судья должен решить, какие части переведут на русский язык для подсудимых.

Ожидается, что основное рассмотрение дела начнется в следующем году.

  • Напомним, в Нидерландах все суды прекратили свою работу со вторника, 17 марта, из-за ситуации с коронавирусом. Рассматривались только срочные дела, но с ограниченным количеством участников. Предыдущие судебные заседания по делу МН17 состоялись 9 и 10 марта.
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