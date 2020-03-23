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Espreso.tvОбществоРазумков не назвал дату внеочередного заседания Рады

Разумков не назвал дату внеочередного заседания Рады

Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил Дмитрий Разумков, сообщает Радио Свобода .

Перед тем он возразил, что парламент пошел на карантин.

"Парламент не на карантине, парламент работает. Действительно, в режиме комитетском, однако это не карантин. Народные депутаты работают или очно в комитетах, или так же используют телекоммуникационные сети для того, чтобы общаться, принимать решения, и парламент продолжают работать", - отметил Разумков.

На вопрос, сможет ли парламент собраться, чтобы ввести чрезвычайное положение в Украине, спикер ответил, что народные депутаты ищут дополнительные механизмы, чтобы выполнять свою работу.

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«Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию, когда оно произойдет. Коллеги нарабатывают ряд законопроектив, они почти готовы », - сказал он.

Дать вероятного внеочередного заседания он не назвал.

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