Разумков не назвал дату внеочередного заседания Рады

23 марта, 2020, 09:21

Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил Дмитрий Разумков, сообщает Радио Свобода .

Перед тем он возразил, что парламент пошел на карантин.

"Парламент не на карантине, парламент работает. Действительно, в режиме комитетском, однако это не карантин. Народные депутаты работают или очно в комитетах, или так же используют телекоммуникационные сети для того, чтобы общаться, принимать решения, и парламент продолжают работать", - отметил Разумков.

На вопрос, сможет ли парламент собраться, чтобы ввести чрезвычайное положение в Украине, спикер ответил, что народные депутаты ищут дополнительные механизмы, чтобы выполнять свою работу.

Читайте также: Чрезвычайное положение не остановит коронавирус, но окончательно обвалит экономику, - Порошенко

«Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию, когда оно произойдет. Коллеги нарабатывают ряд законопроектив, они почти готовы », - сказал он.

Дать вероятного внеочередного заседания он не назвал.

Напомним, 21 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что выступает за усиление ограничений и тотальный полный карантин .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine