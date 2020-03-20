Чрезвычайное положение не остановит коронавирус, но окончательно обвалит экономику, - Порошенко

20 марта, 2020, 21:37

Введение чрезвычайного положения, да еще и неконституционным способом вряд ли сможет остановить распространение коронавируса. При этом режим чрезвычайного положения нанесет сокрушительный удар по экономике страны, которая и так уже находится в глубоком кризисе

Об этом в своем видеообращении заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко .

Он отметил, что у президента Зеленского более чем достаточно полномочий, чтобы управлять государством в условиях кризиса.

"Чрезвычайное положение - это комендантский час, цензура, продовольственные карточки - вряд ли уже остановит вирус. А вот экономику - положит окончательно, доведет до состояния клинической смерти. И у нас в конце концов не хватит ресурсов на борьбу с корона- и другими вирусами, на зарплаты, пенсии и тому подобное. А власти у этого президента и так достаточно - гораздо больше, чем у любого из предшественников ", - напомнил Порошенко.

Он отметил, что партия "Европейская Солидарность" выступает за мораторий на внутриполитическую борьбу. Однако и власть должна отказаться от планов под прикрытием коронавируса протянуть сомнительные и опасные для национальных интересов Украины решения.

"Встречное требование к власти - воздерживаться от принятия сомнительных решений, которые вызывают поляризацию и напряжение в обществе, раскалывают его. Вроде идеи подпитать днепровской водой российские военные базы в Крыму. Или протокола о легитимизации российской оккупационной власти на Донбассе, окончательное подписание которого намечено на 25 марта ", - предостерег Порошенко.