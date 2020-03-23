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Espreso.tvСпортМалиновский может сменить "Аталанту" на другой итальянский клуб

Малиновский может сменить "Аталанту" на другой итальянский клуб


фото: Getty Images
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в шорт-лист "Фиорентины"

Об этом сообщает Calciomercato .

26-летний Малиновский находится в списке потенциальных трансферных целей "Фиорентины". По информации источника, флорентийский клуб ищет игрока на позицию "десятки".

Кроме украинца "Фиорентина" рассматривает кандидатуры полузащитников "Милана" Лукаса Пакета и "Удинезе" Родриго Де Пауля.

Прошлым летом Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" за 14 млн евро. В текущем сезоне украинец провел 31 матч, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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