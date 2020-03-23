Малиновский может сменить "Аталанту" на другой итальянский клуб
23 марта, 2020, 16:47
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в шорт-лист "Фиорентины"
Об этом сообщает Calciomercato .
26-летний Малиновский находится в списке потенциальных трансферных целей "Фиорентины". По информации источника, флорентийский клуб ищет игрока на позицию "десятки".
Кроме украинца "Фиорентина" рассматривает кандидатуры полузащитников "Милана" Лукаса Пакета и "Удинезе" Родриго Де Пауля.
Прошлым летом Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" за 14 млн евро. В текущем сезоне украинец провел 31 матч, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
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- 23 марта матч 1/8 финала ЛЧ "Аталанта" - "Валенсия" в Милане назвали главным источником распространения коронавируса в Ломбардии.
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