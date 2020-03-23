Экспорт масок: САП открыла производство по служебной халатности должностных лиц Кабмина

23 марта, 2020, 12:41

Руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц правительства

Об этом сообщает пресс-центр САП.

Так, согласно обнародованной в СМИ информации 31 января 2020 и 8 февраля 2020 секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины в адрес Премьер-министра направлены письма о насущной необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины с целью недопущения распространения случаев заболевания коронавирус Covid-19.

Однако, Кабинетом министров тогда фактически проигнорировано вышеуказанные меры, так и не были приняты, заявили в САП.

23 марта 2020 сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в Едрей. Досудебное расследование поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine