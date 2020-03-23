За игнорирование письма СНБО о запрете экспорта масок на Гончарука следует возбудить уголовное дело, - Бутусов

23 марта, 2020, 11:49

Журналист Юрий Бутусов обнародовал документ, в котором секретарь СНБО просил правительство Гончарука остановить экспорт масок еще 31 января

Об этом журналист Бутусов написал в Facebook.

"Государственный преступление. Сегодня експремьер-министр Алексей Гончарук должен быть вызван на допрос и должно быть возбуждено уголовное дело. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января, вскоре после начала распространения вируса миром, обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием запретить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов, необходимых для противоэпидемиологических мероприятий ", - заявил Бутусов.

По его словам Гончарук отказался принимать запрет на вывоз масок. Вместо этого, таможенная служба спокойно оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины.

"Правительство делало вид, что так и надо - на их глазах частные компании вывезли 980 тонн масок!" - отметил Бутусов.

"Учитывая письмо Данилова, это произошло явно не случайно. Ведь Гончарук проигнорировал во время эпидемии обращение секретаря СНБО! Таким образом, премьер-министр Гончарук взял на себя ответственность за отсутствие необходимого количества масок и содействие частным компаниям, которые обеспечили масками другие страны. Это просто позор. и этот позор власти обязаны довести до суда и до приговора. Надеюсь, сегодня все руководство страны даст свою оценку этим действиям ", - резюмировал журналист.

документ:

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