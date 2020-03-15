УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 23-го тура
15 марта, 2020, 22:45
По итогам 23-го тура чемпионата Украины по футболу "Заря" подвинула "Динамо" на третье место
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 23-м туре премьер-лиги "Заря" на своем поле победила лидера - "Шахтер" - 1:0 - набрала 46 очков и вышла на второе место. "Динамо" дома не удержало победу над "Десной" - 1:1 - также 46 пунктов, но уступает дончанам по дополнительным показателям.
"Шахтер" 59 баллов и, несмотря на поражение, продолжает уверенно лидировать.
- Напомним, 15 марта в 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Шахтер" .
- Кроме того, 15 марта "Динамо" в Киеве сыграло вничью с "Десной" и скатилось на третье место.
- Также в 23-м туре "Ворскла" в гостях сыграла вничью с "Олимпиком" и осталась выше дончан в турнирной таблице.
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