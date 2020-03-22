Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго заболел коронавирусом

22 марта, 2020, 19:56

Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус

Об этом 79-летний певец написал в facebook.

"Я считаю, что это мой моральный долг объявить вам, что я получил положительный тест на COVID-19. Мы с моей семьей все находимся в самоизоляции. Сейчас мы все в хорошем состоянии, но у меня были такие симптомы, как лихорадка и кашель, поэтому я решил сдать анализы, и результаты вернулись положительными", - написал певец.

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Также он призвал всех быть чрезвычайно осторожными и соблюдать рекомендации.

"Умоляю всех быть чрезвычайно осторожными, придерживайтесь базовых рекомендаций, часто мойте руки, делайте все, что можете, чтобы остановить вирус от распространения и пожалуйста, оставайтесь дома. Только вместе мы можем бороться с этим вирусом и остановить кризис во всем мире, поэтому надеемся, что скоро вернемся к нашей нормальной повседневной жизни ", - выразил надежду Доминго.

Напомним, 21 марта бывший президент "Реала" Лоренcо Санс умер в Испании от коронавируса

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