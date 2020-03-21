В Испании от коронавируса умер експрезидент "Реала"
21 марта, 2020, 23:12
Бывший президент "Реала" Лоренcо Санс умер в Испании от коронавируса
Об этом сообщает El Pais .
Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет.
17 марта он с подозрением на коронавирус попал в больницу в тяжелом состоянии. Позже диагноз подтвердился.
Санс руководил "Реалом" с 1995 по 2000 год, также владел "Малагой" с 2006 по 2010-й годы.
Под его руководством "Реал" выиграл седьмой и восьмой Кубка европейских чемпионов (1998, 2000), прервав серию из 32 лет без побед в турнире, а также победил в чемпионате Испании и получил Межконтинентальный кубок.
- 18 марта стало известно, что бывший президент "Реала" Лоренсо Санс заболел коронавирус и находится в реанимации .
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