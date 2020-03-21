В Испании от коронавируса умер експрезидент "Реала"

21 марта, 2020, 23:12

Бывший президент "Реала" Лоренcо Санс умер в Испании от коронавируса

Об этом сообщает El Pais .

Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет.

17 марта он с подозрением на коронавирус попал в больницу в тяжелом состоянии. Позже диагноз подтвердился.

Санс руководил "Реалом" с 1995 по 2000 год, также владел "Малагой" с 2006 по 2010-й годы.

Под его руководством "Реал" выиграл седьмой и восьмой Кубка европейских чемпионов (1998, 2000), прервав серию из 32 лет без побед в турнире, а также победил в чемпионате Испании и получил Межконтинентальный кубок.