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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Испании за сутки умерли 394 человека

Коронавирус: в Испании за сутки умерли 394 человека


фото: REUTERS
В Испании от коронавируса в сутки умерло 394 человека, количество подтвержденных случаев заражения - 28,6 тыс.

Об этом со ссылкой на El Pais сообщает "Интерфакс-Украина" .

Министерство здравоохранения Испании сообщает, что за сутки в стране 394 человека умерли от последствий заражения коронавирусом COVID-19.

Всего в результате коронавируса в Испании уже погибло 1725 человек. Количество зафиксированных подтвержденных случаев заражения - 28572.

В связи с этим правительство страны приняло решение продлить на 15 дней режим чрезвычайного положения, введенный из-за COVID-19. Изначально планировалось, что он продлится до 29 марта.

  • Напомним, 20 марта Испания стала четвертой страной в мире после Китая, Италии и Ирана, в которой количество смертей от коронавируса превысило тысячу.

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