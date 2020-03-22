Из Болгарии в Украину чартером возвращается 124 человека

22 марта, 2020, 19:35

Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко заявил, что чартером из Софии на родину возвращается 124 человека

Об этом Москаленко сообщил в facebook.

"Хочу сообщить, что сегодня в 18.00 после сложной подготовительной работы 124 граждана Украины вылетели из Болгарии на родину чартерным рейсом авиакомпаний "Windrose". К сожалению, 14 граждан не явились на регистрацию, также часть отказалась от этого шанса наконец оказаться дома" , - написал Москаленко.

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По его словам, сотрудники посольства прилагали значительные усилия, чтобы сделать возможным трансфер в Софию соотечественников из Северной Македонии и получение разрешения на выезд 10 человек из Банско, что находится под карантином. А дипломаты максимально поддерживали связь со всеми, кто записался в список и просил о помощи, и доставляли украинцев собственным транспортом в условиях специального режима междугородного сообщения в Болгарии и чрезвычайного положения.

"Призываем всех, кто вернулся, строго соблюдать 14-дневный карантин. Хочу отдельно поблагодарить всех сотрудников посольства за слаженный и самоотверженный труд в этих сложных условиях! Работа не прекращается практически круглосуточно, еще некоторое количество наших граждан, ожидающих решения вопроса возвращения в Украину, в том числе из смежных с Болгарией стран. Работаем консолидировано и максимально настойчиво", - призвал Москаленко.

Напомним, 22 марта президент Болгарии Румен Радев наложил частичное вето на закон о чрезвычайном положении и заявил, что последствия его введения будут разрушительными для экономики.

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