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Espreso.tvОбществоПоследствия будут разрушительными: Президент Болгарии наложил вето на закон о чрезвычайном положении

Последствия будут разрушительными: Президент Болгарии наложил вето на закон о чрезвычайном положении


фото: REUTERS
Президент Болгарии Румен Радев наложил частичное вето на закон о чрезвычайном положении и заявил, что последствия его введения будут разрушительными для экономики

Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Радев частично ветировал закон о мерах и действиях в чрезвычайном положении, принятый накануне парламентом.

"В мире продолжаются два кризиса. Один связан со здоровьем, это эпидемия коронавируса. Другой кризис - это экономический, который находится сейчас на втором плане. Не будем забывать, что после чрезвычайного положения у нас будет будущее. Голод победит страх, и последствия будут разрушительными", - сказал Радев

Ранее Ассоциация промышленного капитала Болгарии обратилась к президенту с призывом наложить частичное вето на закон о чрезвычайном положении.

Кроме экономических норм закона, Радев раскритиковал и другие положения документа, в частности, выступил против полной блокады движения и выразил недовольство ростом полномочий военных.

 

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