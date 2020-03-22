Последствия будут разрушительными: Президент Болгарии наложил вето на закон о чрезвычайном положении
Об этом сообщает "Балканский обозреватель".
Радев частично ветировал закон о мерах и действиях в чрезвычайном положении, принятый накануне парламентом.
"В мире продолжаются два кризиса. Один связан со здоровьем, это эпидемия коронавируса. Другой кризис - это экономический, который находится сейчас на втором плане. Не будем забывать, что после чрезвычайного положения у нас будет будущее. Голод победит страх, и последствия будут разрушительными", - сказал Радев
Ранее Ассоциация промышленного капитала Болгарии обратилась к президенту с призывом наложить частичное вето на закон о чрезвычайном положении.
Кроме экономических норм закона, Радев раскритиковал и другие положения документа, в частности, выступил против полной блокады движения и выразил недовольство ростом полномочий военных.
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
-
14 марта, 2020 10 фактов об украинских добровольцах