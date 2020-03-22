 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраине на самом деле труднее принимать сбалансированные решения по борьбе с эпидемией - эксперт

Украине на самом деле труднее принимать сбалансированные решения по борьбе с эпидемией - эксперт


фото: krymr.com
Концентрация власти в одних руках на самом деле может только помешать принимать эффективные решения

Такое мнение высказала руководитель проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко, комментируя Еспресо.TV сообщение о том, что президент Болгарии применил право вето в отношении принятого парламентом закона о чрезвычайном положении.

Она напомнила, что вопрос, как защитить жизнь и здоровье людей и не "свалиться" при этом в диктатуру является актуальным не только для Украины. В Болгарии чрезвычайное положение на всей территории страны было введено уже на прошлой неделе.

Читайте также: Верховная Рада 24 марта может объявить в Украине чрезвычайное положение, - СМИ

Впрочем дальнейшие шаги болгарские президент и премьер-министр - которые там принадлежат к разным политическим лагерям - видят по-разному. Правительство требует жестких мер: введение максимального ограничения передвижения - например, и привлечение армии внутри страны.

Зато глава государства считает эти меры чрезмерными, обращая внимание, что у военных появляется слишком много власти. Это может показаться странным, но эта разница в позициях в итоге позволяет взвешивать "за" и "против". В Украине, в условиях монобольшинства, одобрить действительно сбалансированные решения гораздо труднее, а вот резкие авторитарные шаги - легче, - отметила эксперт.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

22 марта, 2020 воскресенье

21 марта, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать