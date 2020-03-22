Украине на самом деле труднее принимать сбалансированные решения по борьбе с эпидемией - эксперт

22 марта, 2020, 19:09

Концентрация власти в одних руках на самом деле может только помешать принимать эффективные решения

Такое мнение высказала руководитель проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко, комментируя Еспресо.TV сообщение о том, что президент Болгарии применил право вето в отношении принятого парламентом закона о чрезвычайном положении.

Она напомнила, что вопрос, как защитить жизнь и здоровье людей и не "свалиться" при этом в диктатуру является актуальным не только для Украины. В Болгарии чрезвычайное положение на всей территории страны было введено уже на прошлой неделе.

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Впрочем дальнейшие шаги болгарские президент и премьер-министр - которые там принадлежат к разным политическим лагерям - видят по-разному. Правительство требует жестких мер: введение максимального ограничения передвижения - например, и привлечение армии внутри страны.

Зато глава государства считает эти меры чрезмерными, обращая внимание, что у военных появляется слишком много власти. Это может показаться странным, но эта разница в позициях в итоге позволяет взвешивать "за" и "против". В Украине, в условиях монобольшинства, одобрить действительно сбалансированные решения гораздо труднее, а вот резкие авторитарные шаги - легче, - отметила эксперт.

Напомним, 22 марта президент Болгарии Румен Радев наложил частичное вето на закон о чрезвычайном положении и заявил, что последствия его введения будут разрушительными для экономики.

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