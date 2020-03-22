В Италии смертность от COVID-19 пошла на спад

22 марта, 2020, 20:38

В Италии 22 марта зафиксировано уменьшение летальных случаев от коронавируса по сравнению с прошлыми сутками

Об этом со ссылкой на Ansa сообщает НВ .

По словам главы департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, 22 марта в Италии статистика смертности от коронавируса продемонстрировала снижение, за сутки зафиксировано 651 случай - против 793 случаев 21 марта.

"Сегодня зарегистрировано 651 смерть. Вылечились - 952 человека, и 7024 за все время", - сказал Боррелли.

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Всего по состоянию на 22 марта, количество людей, умерших в Италии от коронавируса достигло 5476 человек - это большое всего в мире.

Всего в Италии 46638 инфицированных коронавирусом. Прирост по сравнению с вчерашним днем составлял 3957 человека. Это также меньше цифра, чем 21 марта (4821).

За прошедшие сутки возросло количество тех, кто вылечился от COVID-19 - 952 человека (накануне - 943). Всего в Италии выздоровели уже 7024 человека.

Напомним, 21 марта в Италии зафиксирован рекордный показатель в 793 смерти за сутки от коронавируса.

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