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Espreso.tvМирКоронавирус: в Италии за сутки умерли 793 человека

Коронавирус: в Италии за сутки умерли 793 человека


фото: REUTERS
21 марта в Италии зафиксирован рекордный показатель в 793 смерти за сутки от коронавируса

Об этом со ссылкой на BBC сообщает НВ.

В Италии продолжает расти число смертей от коронавируса. За последние сутки, 21 марта, в стране от Covid-19 умерли 793 человека, это рекордное количество.

Всего в стране от коронавируса уже умерли 4 825 человек.

Сейчас в Италии более 53 тыс. больных коронавирусом, только за 20 марта диагностовано 6,5 тыс новых случаев.

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