Коронавирус: в Италии за сутки умерли 793 человека
21 марта, 2020, 20:20
21 марта в Италии зафиксирован рекордный показатель в 793 смерти за сутки от коронавируса
Об этом со ссылкой на BBC сообщает НВ.
В Италии продолжает расти число смертей от коронавируса. За последние сутки, 21 марта, в стране от Covid-19 умерли 793 человека, это рекордное количество.
Всего в стране от коронавируса уже умерли 4 825 человек.
Сейчас в Италии более 53 тыс. больных коронавирусом, только за 20 марта диагностовано 6,5 тыс новых случаев.
- Напомним, 20 марта в Италии за сутки от коронавируса COVID-19 умерли 627 человек.
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