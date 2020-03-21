Коронавирус: в Италии за сутки умерли 793 человека

21 марта, 2020, 20:20

21 марта в Италии зафиксирован рекордный показатель в 793 смерти за сутки от коронавируса

Об этом со ссылкой на BBC сообщает НВ.

В Италии продолжает расти число смертей от коронавируса. За последние сутки, 21 марта, в стране от Covid-19 умерли 793 человека, это рекордное количество.

Всего в стране от коронавируса уже умерли 4 825 человек.

Сейчас в Италии более 53 тыс. больных коронавирусом, только за 20 марта диагностовано 6,5 тыс новых случаев.