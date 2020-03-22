В мире коронавирусом заболело 321 тыс. человек, 96 тыс. - выздоровели, 13,7 тыс. - умерли
22 марта, 2020, 19:20
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По состоянию на 22 марта в мире коронавирусом заболело 321 тыс. человек, 96 тыс. - выздоровели, 13,7 тыс. - умерли
Об этом со ссылкой на Worldometers сообщает Укринформ.
Сейчас в мире зафиксировано 321 271 подтвержденный случай заболевания, 13 699 летальных случаев вследствие коронавируса и 96006 случаев выздоровления пациентов.
Лидерами среди стран, пострадавших от пандемии по количеству инфицированных, остаются Китай (81054), Италия (53 578), Испания (28603), США (29 214) и Германия (23 974).
- По состоянию на вторую половину дня 21 марта в мире 287 тыс. случаев заражения коронавирусом, 93,6 тыс. человек выздоровели, 11,9 тыс. - погибло.
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