22 марта, 2020, 19:20

По состоянию на 22 марта в мире коронавирусом заболело 321 тыс. человек, 96 тыс. - выздоровели, 13,7 тыс. - умерли

Об этом со ссылкой на Worldometers сообщает Укринформ.

Сейчас в мире зафиксировано 321 271 подтвержденный случай заболевания, 13 699 летальных случаев вследствие коронавируса и 96006 случаев выздоровления пациентов.

Лидерами среди стран, пострадавших от пандемии по количеству инфицированных, остаются Китай (81054), Италия (53 578), Испания (28603), США (29 214) и Германия (23 974).

По состоянию на вторую половину дня 21 марта в мире 287 тыс. случаев заражения коронавирусом, 93,6 тыс. человек выздоровели, 11,9 тыс. - погибло.

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