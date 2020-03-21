В Киеве зафиксированы 7 новых случаев заболевания коронавирусом

21 марта, 2020, 20:03

21 марта в Киеве зафиксировано семь новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в facebook.

Друзья! В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом. Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин - 29-ти и 39-ти лет и 5-ти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

По его словам, восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - преимущественно во Франции и Германии. Два случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

Из 10 больных пятеро лечатся в Александрийской клинической больницы столицы. Остальные 5 - находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.

"Также мы ожидаем подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию", - добавил Кличко.