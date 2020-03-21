В мире зафиксировано 287 тыс. случаев заражения коронавирусом, 93,6 тыс. человек выздоровели, 11,9 тыс. - погибли

21 марта, 2020, 18:18

По состоянию на вторую половину дня 21 марта в мире 287 тыс. случаев заражения коронавирусом, 93,6 тыс. человек выздоровели, 11,9 тыс. - погибли

Об этом со ссылкой на Worldometers сообщает Укринформ.

В целом зафиксировано 11 149 новых случаев заражения и 509 новых смертей по сравнению с данными по состоянию на полночь.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Испании - 3 355 инфицированных и 233 умерших, в результате чего количество больных в стране возросло до 24 926, из них 1 326 человек погибли.

В Германии также наблюдается высокий показатель роста - 1 635 новых случаев заболевания (всего 21 483) и 5 летальных случаев (всего 73).

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В Иране зарегистрировали еще 966 новых случаев (всего 20 610 и 123 погибших, выздоровели 7 635).

В Нидерландах обнаружили 637 новых случаев (всего 3 631) и еще 30 человек погибли (136 в целом), 3 493 выздоровели.

В Швейцарии и Бельгии зафиксировали более 500 новых больных, в США зарегистрировали еще 398 случаев, 20 человек погибли.

Количество больных в Португалии превысила 1 тысячу, в стране обнаружили еще 260 новых больных.

Более сотни новых случаев Covid-19 зарегистрировали в Люксембурге (186 новых, 670 всего), Израиле (178 новых, 883 всего), Австрии (165 новых, 2 814 всего), Пакистане (165 новых, 666 всего), Малайзии (153 новых , 1 183 всего), Южной Кореи (147 новых, 8 799 всего), Австралии (144 новых, 1 072 всего), Швеции (125 новых, 1 764 всего).