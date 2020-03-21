 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ мире зафиксировано 287 тыс. случаев заражения коронавирусом, 93,6 тыс. человек выздоровели, 11,9 тыс. - погибли

В мире зафиксировано 287 тыс. случаев заражения коронавирусом, 93,6 тыс. человек выздоровели, 11,9 тыс. - погибли


фото: Укрінформ
По состоянию на вторую половину дня 21 марта в мире 287 тыс. случаев заражения коронавирусом, 93,6 тыс. человек выздоровели, 11,9 тыс. - погибли

Об этом со ссылкой на Worldometers сообщает Укринформ.

В целом зафиксировано 11 149 новых случаев заражения и 509 новых смертей по сравнению с данными по состоянию на полночь.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Испании - 3 355 инфицированных и 233 умерших, в результате чего количество больных в стране возросло до 24 926, из них 1 326 человек погибли.

В Германии также наблюдается высокий показатель роста - 1 635 новых случаев заболевания (всего 21 483) и 5 летальных случаев (всего 73).

Читайте также: Коронавирус в Украине: 41 подтвержденный больной, новые случаи в Тернопольской и Киевской областях

В Иране зарегистрировали еще 966 новых случаев (всего 20 610 и 123 погибших, выздоровели 7 635).

В Нидерландах обнаружили 637 новых случаев (всего 3 631) и еще 30 человек погибли (136 в целом), 3 493 выздоровели.

В Швейцарии и Бельгии зафиксировали более 500 новых больных, в США зарегистрировали еще 398 случаев, 20 человек погибли.

Количество больных в Португалии превысила 1 тысячу, в стране обнаружили еще 260 новых больных.

Более сотни новых случаев Covid-19 зарегистрировали в Люксембурге (186 новых, 670 всего), Израиле (178 новых, 883 всего), Австрии (165 новых, 2 814 всего), Пакистане (165 новых, 666 всего), Малайзии (153 новых , 1 183 всего), Южной Кореи (147 новых, 8 799 всего), Австралии (144 новых, 1 072 всего), Швеции (125 новых, 1 764 всего).

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 марта, 2020 суббота

больше новостей

21 марта, 2020 суббота

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать