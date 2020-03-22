В случае хаоса в США утвердили порядок перехода власти к военным, - Newsweek

22 марта, 2020, 08:36

Министр обороны США Марк Томас Эспер еще 1 февраля 2020 г. подписал секретные приказы, обусловливающие участие военных в борьбе с пандемией коронавируса

Об этом говорится в опубликованной журналом Newsweek большой статье Уильяма М. Аркина под названием "Эксклюзив: внутри сверхсекретных планов военных на случай, если коронавирус парализует правительство". Материал вышел 18 марта, передает Еспресо.TV.

Утверждены американским минобороны планы, подготовленные не только для защиты столицы страны - Вашингтона, но и для возможного ввеления в США той или иной формы военного положения. Документы предусматривают действия военных в случае, если конституционно установленные органы власти окажутся "недееспособными".

В таком случае силовики будут подчиняться созданному после теракта 11 сентября в составе управления вооруженных сил США особому Северному командованию (NORTHCOM).

Согласно Объединенному командному плану (UCP), функциями NORTHCOM являются:

- проводить операции по сдерживанию, предотвращению и отражению угроз и агрессии, направленных против Соединенных Штатов, их территорий и интересов в пределах отведенной зоны ответственности;

- по указанию президента или министра обороны предоставлять военную помощь невоенным органам власти, включая операции по управлению последствиями нежелательных ситуаций.

Как отмечается, если бы подобное произошло сегодня, NORTHCOM выполнял бы указания своего нынешнего руководителя и по совместительству командира аэрокосмической обороны Северной Америки - четырехзвездочного генерала ВВС США Терренса Дж. О'Шонесси, пока власть опять не будет передана гражданским.

О Шонесси можно прочитать на официальной странице US Northern Command.

Кроме того, Эспер издал приказ, чтобы в случае часа «Х» взаимодействовать со своим заместителем Дэвидом Норквистом без физического контакта друг с другом. Подобное предусмотрено для того, чтобы не допустить ситуации одновременной недееспособности обоих военных руководителей. Другие силовые ведомства тоже установили похожий порядок.