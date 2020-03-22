Министр здравоохранения Емец призвал ввести в Украине чрезвычайное положение

22 марта, 2020, 22:43

Министр здравоохранения Илья Емец призвал ввести в Украине чрезвычайное положение для предотвращения распространения коронавируса

Об этом сообщает МЗ в facebook.

По словам Емца, он выступает за введение в Украине чрезвычайного положения.

"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы", - сказал Емец.

Читайте также: В Украине количество инфицированных коронавирусом возросло до 63 человек

По его словам, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы МЗ.

Напомним, в Центре общественного здоровья МЗ заявили, что 22 марта 14 новых случаев заболевания коронавирусом обнаружено в Киеве, 1 - во Львове, 1 - на Киевщине.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine