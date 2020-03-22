Министр здравоохранения Емец призвал ввести в Украине чрезвычайное положение
Об этом сообщает МЗ в facebook.
По словам Емца, он выступает за введение в Украине чрезвычайного положения.
"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы", - сказал Емец.
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По его словам, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы МЗ.
- Напомним, в Центре общественного здоровья МЗ заявили, что 22 марта 14 новых случаев заболевания коронавирусом обнаружено в Киеве, 1 - во Львове, 1 - на Киевщине.
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