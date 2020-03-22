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Espreso.tvОбществоМинистр здравоохранения Емец призвал ввести в Украине чрезвычайное положение

Министр здравоохранения Емец призвал ввести в Украине чрезвычайное положение


фото: Укрінформ
Министр здравоохранения Илья Емец призвал ввести в Украине чрезвычайное положение для предотвращения распространения коронавируса

Об этом сообщает МЗ в facebook.

По словам Емца, он выступает за введение в Украине чрезвычайного положения.

"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы", - сказал Емец.

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По его словам, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы МЗ.

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