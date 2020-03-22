Филарет назвал пандемию наказанием за греховность и однополые браки

22 марта, 2020, 17:27

Почетный патриарх Филарет назвал среди причин пандемии коронавируса греховность и однополые браки

Об этом Филарет рассказал в программе "4esno с Ташей Трофимовой" на 4 канале.

"Эпидемия - это наказание Божие за грехи людей. Причина коронавируса - это греховность. Открыто добро не защищают, а защищают зло и распространяют его. Я прежде всего имею в виду однополые браки", - сказал Филарет.

На вопрос ведущей, считает ли Филарет именно однополые браки причиной пандемии, он ответил утвердительно.

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"И это причина коронавируса. И не только это", - отметил Филарет.

По его словам, сам он не боится заразиться коронавирусом, потому что не верит, что Бог может это допустить.

"Я обеспечиваю свою безопасность верой. Верю, что Господь не допустит, чтобы я заболел, я должен служить церкви. На первое место защиты я ставлю покаяние греха. Это мой первый призыв как патриарха", - сказал Филарет.