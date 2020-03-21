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Espreso.tvОбществоВ ПЦУ стали изготавливать антисептик для рук. Средство будут раздавать бездомным

В ПЦУ стали изготавливать антисептик для рук. Средство будут раздавать бездомным

Во время карантина в Украине, введенного из-за коронавируса, Православная церковь Украины начала производить антисептик для рук

Священнослужители церкви займмаються этим собственноручно, передает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины .

Антисептики бесплатно будут раздавать в разных городах Украины (Киев, Харьков, Одесса, Мариуполь и другие) наиболее уязвимым к коронавирусу группам населения: людям пожилого возраста, тем, кто оказался в трудной ситуации или не имеет пока жилья.

В состав антисептика от ПЦУ входят этанол (или изопропиловый спирт), перекись водорода и глицерин.

Такой антисептик против коронавируса в домашних условиях может сделать каждый, отмечают в ПЦУ.

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Для изготовления потребуется:

этиловый спирт (833 мл)

перекись водорода (42 мл)

глицерин (15 мл)

дистиллированная вода (в небольшом количестве).

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Раствор, который получится, нужно разделить на несколько емкостей, которые необходимо обязательно носить с собой и регулярно использовать.

Обрабатывая руки антисептиком, необходимо уделять особое внимание участкам между пальцами и под ногтями, а сама процедура должна длиться около 30 секунд.

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