Карантин в Украине: ПЦУ ограничит присутствие людей на богослужениях

Об этом говорится на сайте ПЦУ .

"Божественные литургии проводить в присутствии определенного ограниченного количества лиц, прося мирян оставаться дома, приобщаясь к общей молитве с помощью видеотрансляции. Желающие исповедаться и причаститься могут это сделать в течение целого дня", - отметили в ПЦУ.

Церковь призывает выполнять все законные распоряжения и карантинные ограничения, которые вводятся государством, а указанную самоизоляцию воспринимать "как аскетический подвиг воздержания и самоограничения от общения (затвора), суть которых совпадает с целью и практикой поста".

Священникам рекомендуют прекращать проведение богослужений в храмах или изменять порядок так, чтобы в них принимали участие не более 10 человек.

На период карантина прочесть можно давать в руки, для обтирания губ использовать одноразовые салфетки, которые потом нужно сжечь в чистом месте, использовать одноразовую посуду для запивания. Также могут быть поданы причастия в любое время, как это делается в отношении больных и в смертельной опасности.