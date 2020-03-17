Карантин в Украине: ПЦУ ограничит присутствие людей на богослужениях
Об этом говорится на сайте ПЦУ .
Церковь призывает выполнять все законные распоряжения и карантинные ограничения, которые вводятся государством, а указанную самоизоляцию воспринимать "как аскетический подвиг воздержания и самоограничения от общения (затвора), суть которых совпадает с целью и практикой поста".
Священникам рекомендуют прекращать проведение богослужений в храмах или изменять порядок так, чтобы в них принимали участие не более 10 человек.
На период карантина прочесть можно давать в руки, для обтирания губ использовать одноразовые салфетки, которые потом нужно сжечь в чистом месте, использовать одноразовую посуду для запивания. Также могут быть поданы причастия в любое время, как это делается в отношении больных и в смертельной опасности.
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