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Espreso.tvМирБольше двух не собираться: Германия ввела жесткий карантин

Больше двух не собираться: Германия ввела жесткий карантин


фото: REUTERS
В Германии усилили введеный из-за коронавируса карантин и запретили собираться больше, чем двум лицам вместе

Об этом сообщает DW .

По соглашению, достигнутому в ходе телефонной конференции канцлера Германии Ангелы Меркель и руководителей федеральных земель, в ближайшие две недели жителям страны запрещено собираться больше двух человек вместе. Исключение сделают для членов семьи, а также людей, живущих единственным домашним хозяйством.

Контакты с другими людьми необходимо ограничить до минимума. Для этого, в частности, соблюдать дистанцию не менее 1,5 м от ближайшего человека в общественных местах.

Все гастрономические предприятия должны быть закрыты. Аналогичное касается услуг в области личной гигиены, в том числе парикмахерских и косметических студий.

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Но, согласно договору, по-прежнему разрешаются поездки на работу или для помощи другим людям. Индивидуальные занятия спортом и физические упражнения на свежем воздухе будут по-прежнему возможны.

Нарушение ограничений относительно контактов будут контролироваться административными органами и полицией. По словам премьера Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета, нарушения будут караться штрафами до 25 тыс. евро.

Новые правила будут действовать в течение ближайших двух недель.

Как стало известно изданию Spiegel Online, группа из 12 федеральных земель выступала за полный запрет любых контактов.

  • Напомним, 20 марта Бавария стала первой федеральной землей Германии, которая вводит строгие ограничения на передвижение людей для борьбы с распространением коронавируса.
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