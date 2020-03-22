Больше двух не собираться: Германия ввела жесткий карантин
Об этом сообщает DW .
По соглашению, достигнутому в ходе телефонной конференции канцлера Германии Ангелы Меркель и руководителей федеральных земель, в ближайшие две недели жителям страны запрещено собираться больше двух человек вместе. Исключение сделают для членов семьи, а также людей, живущих единственным домашним хозяйством.
Контакты с другими людьми необходимо ограничить до минимума. Для этого, в частности, соблюдать дистанцию не менее 1,5 м от ближайшего человека в общественных местах.
Все гастрономические предприятия должны быть закрыты. Аналогичное касается услуг в области личной гигиены, в том числе парикмахерских и косметических студий.
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Но, согласно договору, по-прежнему разрешаются поездки на работу или для помощи другим людям. Индивидуальные занятия спортом и физические упражнения на свежем воздухе будут по-прежнему возможны.
Нарушение ограничений относительно контактов будут контролироваться административными органами и полицией. По словам премьера Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета, нарушения будут караться штрафами до 25 тыс. евро.
Новые правила будут действовать в течение ближайших двух недель.
Как стало известно изданию Spiegel Online, группа из 12 федеральных земель выступала за полный запрет любых контактов.
- Напомним, 20 марта Бавария стала первой федеральной землей Германии, которая вводит строгие ограничения на передвижение людей для борьбы с распространением коронавируса.
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