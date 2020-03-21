Испанское ТВ показало, как у них разгружают маски из Украины

21 марта, 2020, 09:40

Испанский телеканал La 1, что является первым каналом общественного вещания в стране, в сюжете о коронавирусе показал, как в Испанию привезли средства индивидуальной защиты, в частности, маски

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

В кадре во время разгрузки появляется продукция из Украины.

На упаковках указано наименование на украинском языке и название фирмы-производителя.

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Материал изложен в открытый доступ. Он находится в ссылке .

Речь идет об итоговом вечернем выпуске новостей за четвергом, 19 марта 2020 года. Время выхода в эфир - 21:00.

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Украинские маски видно из 7 мин. 47 сек. записи.