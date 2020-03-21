Испанское ТВ показало, как у них разгружают маски из Украины
21 марта, 2020, 09:40
Испанский телеканал La 1, что является первым каналом общественного вещания в стране, в сюжете о коронавирусе показал, как в Испанию привезли средства индивидуальной защиты, в частности, маски
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
В кадре во время разгрузки появляется продукция из Украины.
На упаковках указано наименование на украинском языке и название фирмы-производителя.
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Материал изложен в открытый доступ. Он находится в ссылке .
Речь идет об итоговом вечернем выпуске новостей за четвергом, 19 марта 2020 года. Время выхода в эфир - 21:00.
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Украинские маски видно из 7 мин. 47 сек. записи.
- Напомним, Испания стала четвертой страной в мире , где от коронавируса умерли более 1 тыс человек.
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