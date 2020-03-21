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Espreso.tvОбществоНа Киевщине выявлены 2 новых случая заболевания коронавирусом

На Киевщине выявлены 2 новых случая заболевания коронавирусом


фото: Укрінформ
В Белой Церкви Киевской области обнаружено два новых случая заболевания коронавирусом

Об этом заявил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий в видеообращении.

По его словам, за последние сутки в Белоцерковскую инфекционную больницу были госпитализированы пять человек с подозрением на коронавирус. Тесты двух человек показали положительный результат.

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Отобранные анализы отправили в областной центр лабораторных исследований в Киев. Мэр добавил, что дети и родственники, которые контактировали с зараженными, чувствуют себя хорошо и симптомы коронавируса у них отсутствуют.

  • По состоянию на 23:00 пятницы, 21 марта 2020 года, в Украине подтвержден 41 случай COVID-19

 

 

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