На Волыни зафиксирован первый случай коронавируса

21 марта, 2020, 16:16

В Волынской области зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом

Об этом сообщают Волынские новости .

Руководитель департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк заявил, что у жителя села Липы, который недавно вернулся из Франции, экспресс-тест установил наличие коронавируса Covid-19.

"Результат экспресс-теста - положительный. Проводят лабораторные исследования", - сказал Ващенюк.

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Глава Волынской областной инфекционной больницы Руслан Морочковський подтвердил эту информацию, однако отметил, что экспресс-тест имеет значительный процент погрешности.

"Все окончательные результаты - после проведения лабораторного исследования", - отметил Морочковський.

Известно, что человек недавно вернулся из Франции, у него был жар и сухой кашель. Он - известный бизнесмен, вернулся с отдыха из Европы.