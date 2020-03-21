На Волыни зафиксирован первый случай коронавируса
Об этом сообщают Волынские новости .
Руководитель департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк заявил, что у жителя села Липы, который недавно вернулся из Франции, экспресс-тест установил наличие коронавируса Covid-19.
"Результат экспресс-теста - положительный. Проводят лабораторные исследования", - сказал Ващенюк.
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Глава Волынской областной инфекционной больницы Руслан Морочковський подтвердил эту информацию, однако отметил, что экспресс-тест имеет значительный процент погрешности.
"Все окончательные результаты - после проведения лабораторного исследования", - отметил Морочковський.
Известно, что человек недавно вернулся из Франции, у него был жар и сухой кашель. Он - известный бизнесмен, вернулся с отдыха из Европы.
- Напомним, 20 марта в Волынской области пятеро мужчин, помещенных на обсервацию в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию, пытались сбежать из больницы .
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