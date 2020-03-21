 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Волыни зафиксирован первый случай коронавируса

На Волыни зафиксирован первый случай коронавируса


фото: Укрінформ
В Волынской области зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом

Об этом сообщают Волынские новости .

Руководитель департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк заявил, что у жителя села Липы, который недавно вернулся из Франции, экспресс-тест установил наличие коронавируса Covid-19.

"Результат экспресс-теста - положительный. Проводят лабораторные исследования", - сказал Ващенюк.

Читайте также: Коронавирус в Украине: 41 подтвержден больной, новые случаи в Тернопольской и Киевской областях

Глава Волынской областной инфекционной больницы Руслан Морочковський подтвердил эту информацию, однако отметил, что экспресс-тест имеет значительный процент погрешности.

"Все окончательные результаты - после проведения лабораторного исследования", - отметил Морочковський.

Известно, что человек недавно вернулся из Франции, у него был жар и сухой кашель. Он - известный бизнесмен, вернулся с отдыха из Европы.

  • Напомним, 20 марта в Волынской области пятеро мужчин, помещенных на обсервацию в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию, пытались сбежать из больницы .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 марта, 2020 суббота

больше новостей

21 марта, 2020 суббота

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать