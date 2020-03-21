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Espreso.tvОбществоВ Киеве запретили пользоваться детскими и спортивными площадками

В Киеве запретили пользоваться детскими и спортивными площадками


фото: Укрінформ
Киевская городская государственная администрация с 21 марта запретила в столице пользоваться детскими и спортивными площадками

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

Об этом говорится в протоколе № 16 постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева"

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"Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению "Киевзеленстрой", ГУ Национальной полиции Украины в Киеве обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях", - говорится в документе.

Запрет вводится для улучшения эпидемической ситуации.

  • Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с понедельника, 23 марта 2020 года, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города Киева.
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