В Киеве запретили пользоваться детскими и спортивными площадками
Об этом сообщает Официальный портал Киева.
Об этом говорится в протоколе № 16 постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева"
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"Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению "Киевзеленстрой", ГУ Национальной полиции Украины в Киеве обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях", - говорится в документе.
Запрет вводится для улучшения эпидемической ситуации.
- Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с понедельника, 23 марта 2020 года, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города Киева.
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