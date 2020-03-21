В Киеве запретили пользоваться детскими и спортивными площадками

21 марта, 2020, 18:51

Киевская городская государственная администрация с 21 марта запретила в столице пользоваться детскими и спортивными площадками

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

Об этом говорится в протоколе № 16 постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева"

Читайте также: Призыв оставаться дома означает оставаться дома, - Кличко

"Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению "Киевзеленстрой", ГУ Национальной полиции Украины в Киеве обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях", - говорится в документе.

Запрет вводится для улучшения эпидемической ситуации.