Призыв оставаться дома означает оставаться дома, - Кличко
21 марта, 2020, 14:53
Киевский городской голова Виталий Кличко просит жителей столицы неуклонно соблюдать условия карантина
Об этом он сказал в своем обращении в субботу, 21 марта 2020 года, передает Еспресо.TV .
"Я обращаюсь к киевлянам: призыв оставаться дома означает оставаться дома", - подчеркнул мэр.
"Не надо устраивать шашлыки в парках, вести детей на детские площадки, гулять компаниями по улицам", - уточнил Кличко.
"Ваше здоровье в ваших руках. Если вы думаете, что угроза вируса - это сказка, которой вас пугают, посмотрите, пожалуйста, видеокадры из Италии, где происходит ужасная трагедия", - подытожил мэр.
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