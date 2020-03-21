Призыв оставаться дома означает оставаться дома, - Кличко

21 марта, 2020, 14:53

Киевский городской голова Виталий Кличко просит жителей столицы неуклонно соблюдать условия карантина

Об этом он сказал в своем обращении в субботу, 21 марта 2020 года, передает Еспресо.TV .

"Я обращаюсь к киевлянам: призыв оставаться дома означает оставаться дома", - подчеркнул мэр.

"Не надо устраивать шашлыки в парках, вести детей на детские площадки, гулять компаниями по улицам", - уточнил Кличко.

"Ваше здоровье в ваших руках. Если вы думаете, что угроза вируса - это сказка, которой вас пугают, посмотрите, пожалуйста, видеокадры из Италии, где происходит ужасная трагедия", - подытожил мэр.