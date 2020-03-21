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Espreso.tvОбществоС понедельника общественным транспортом будут пользоваться только те, у кого есть спецпропуска, - Кличко

С понедельника общественным транспортом будут пользоваться только те, у кого есть спецпропуска, - Кличко

С понедельника, 23 марта 2020 года, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города Киева

Об этом в своем обращении заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .

"Это - медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, на стратегических предприятиях. Для таких перевозок разработаны маршруты общественного транспорта, схему которых опубликуют сегодня", - пояснил он.

По словам Кличко, ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска для проезда в городском транспорте.

"Такие пропуска мы сейчас передаем на все необходимые предприятия", - отметил городской голова.

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