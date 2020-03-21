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Espreso.tvОбществоВ Киеве ввели жесткие правила пребывания в аптеках и магазинах

В Киеве ввели жесткие правила пребывания в аптеках и магазинах


фото: Укрінформ
Киевская городская государственная администрация утвердила правила пребывания в аптеках и продуктовых магазинах, по которым в помещении должен находиться один человек на 10 кв.

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мер на территории города Киева"

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"Департаменту промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), руководителям сети продуктовых магазинов и аптек обеспечить присутствие потребителей в торговом помещении в количестве 1 человек на 10 кв. И обеспечить меры по соблюдению санитарных норм", говорится в документе.

 

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