В Киеве ввели жесткие правила пребывания в аптеках и магазинах
Об этом сообщает Официальный портал Киева.
Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мер на территории города Киева"
Читайте также: С понедельника общественным транспортом будут пользоваться только те, у кого есть спецпропуска, - Кличко
"Департаменту промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), руководителям сети продуктовых магазинов и аптек обеспечить присутствие потребителей в торговом помещении в количестве 1 человек на 10 кв. И обеспечить меры по соблюдению санитарных норм", говорится в документе.
- Напомним, 21 марта в Киеве запретили пользоваться детскими и спортивными площадками .
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-