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Espreso.tvОбществоЗаместителя главы Харьковского облсовета Скоробогача, чья жена больна коронавирусом, госпитализировали в Киеве

Заместителя главы Харьковского облсовета Скоробогача, чья жена больна коронавирусом, госпитализировали в Киеве

Владимир Иванович Скоробагач
фото: my.ua
Заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, у жены которого в пятницу, 20 марта 2020 года, был подтвержден COVID-19 госпитализированы в украинской столице

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщила пресс-секретарь политика Виктория Петрухина, передает Еспресо.TV .

"В понедельник почувствовал резкое ухудшение самочувствия (повышенная температура, не сбивается, слабость) и самоизолировался. Он составил несколько тестов на COVID-19, пока все отрицательные. Вчера вечером он почувствовал себя хуже и был госпитализирован", - сказала она.

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Петрухина уточнила, что в начале марта Скоробагач был в Германии, где проходил реабилитацию, оттуда прилетел в Киев и все время находился там, в Харьков не возвращался.

В пятницу в жены Скоробагач, которая недавно вернулась из Франции, было подтверждено Covid-19.

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"Она тоже в Киеве, чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции", - сказала Петрухина.

  • Как сообщалось, в пятницу вечером Минздрав сообщил о первом случае COVID-19 в Харьковской области. Чуть позже в тот же день председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что коронавирус подтвержден у 37-летней харьковчанки, которая вернулось 11 марта с Франции и с тех пор находится на территории Киевской области.
  • В пресс-службе облгосадминистрации сообщили, что женщина будет проходить лечение в Киеве.
  • 19 марта Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил о 19 горожан с подозрением на коронавирус .
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