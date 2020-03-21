Заместителя главы Харьковского облсовета Скоробогача, чья жена больна коронавирусом, госпитализировали в Киеве
Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщила пресс-секретарь политика Виктория Петрухина, передает Еспресо.TV .
"В понедельник почувствовал резкое ухудшение самочувствия (повышенная температура, не сбивается, слабость) и самоизолировался. Он составил несколько тестов на COVID-19, пока все отрицательные. Вчера вечером он почувствовал себя хуже и был госпитализирован", - сказала она.
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Петрухина уточнила, что в начале марта Скоробагач был в Германии, где проходил реабилитацию, оттуда прилетел в Киев и все время находился там, в Харьков не возвращался.
В пятницу в жены Скоробагач, которая недавно вернулась из Франции, было подтверждено Covid-19.
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"Она тоже в Киеве, чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции", - сказала Петрухина.
- Как сообщалось, в пятницу вечером Минздрав сообщил о первом случае COVID-19 в Харьковской области. Чуть позже в тот же день председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что коронавирус подтвержден у 37-летней харьковчанки, которая вернулось 11 марта с Франции и с тех пор находится на территории Киевской области.
- В пресс-службе облгосадминистрации сообщили, что женщина будет проходить лечение в Киеве.
- 19 марта Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил о 19 горожан с подозрением на коронавирус .
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