Коронавирус в Украине: 5 человек с подозрением пытались убежать из больницы на Волыни

20 марта, 2020, 10:04

В Волынской области пятеро мужчин, помещенных на обсервацию в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию, пытались убежать из больницы

Об этом сообщил председатель Любешовской районной государственной администрации Сергей Фесиков, передает 12 канал .

По его словам, пятеро мужчин возвращались в Украину с заработков в России, когда у одного из них на границе обнаружили температуру 38 градусов. Их доставили в инфекционное отделение Любешовской центральной районной больницы для проверки. Все они жители Закарпатской области.

"Состояние здоровья их удовлетворительное, температуры ни у кого из них нет. Анализы проверяют. Полиция обеспечивает круглосуточную охрану, чтобы госпитализированные не убежали, потому что очень рвутся это сделать. Заблокирована их машина. На всякий случай - полицейские сидят возле инфекционного отделения. ждем результатов", - сообщил Фесиков.