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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: 5 человек с подозрением пытались убежать из больницы на Волыни

Коронавирус в Украине: 5 человек с подозрением пытались убежать из больницы на Волыни


фото: reuters
В Волынской области пятеро мужчин, помещенных на обсервацию в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию, пытались убежать из больницы

Об этом сообщил председатель Любешовской районной государственной администрации Сергей Фесиков, передает 12 канал .

По его словам, пятеро мужчин возвращались в Украину с заработков в России, когда у одного из них на границе обнаружили температуру 38 градусов. Их доставили в инфекционное отделение Любешовской центральной районной больницы для проверки. Все они жители Закарпатской области.

"Состояние здоровья их удовлетворительное, температуры ни у кого из них нет. Анализы проверяют. Полиция обеспечивает круглосуточную охрану, чтобы госпитализированные не убежали, потому что очень рвутся это сделать. Заблокирована их машина. На всякий случай - полицейские сидят возле инфекционного отделения. ждем результатов", - сообщил Фесиков.

  • Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
  • По состоянию на пятницу, 20 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 10 031 человек, общее количество инфицированных достигло 244 523 человек.
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