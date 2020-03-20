Коронавирус в Украине: 5 человек с подозрением пытались убежать из больницы на Волыни
Об этом сообщил председатель Любешовской районной государственной администрации Сергей Фесиков, передает 12 канал .
По его словам, пятеро мужчин возвращались в Украину с заработков в России, когда у одного из них на границе обнаружили температуру 38 градусов. Их доставили в инфекционное отделение Любешовской центральной районной больницы для проверки. Все они жители Закарпатской области.
"Состояние здоровья их удовлетворительное, температуры ни у кого из них нет. Анализы проверяют. Полиция обеспечивает круглосуточную охрану, чтобы госпитализированные не убежали, потому что очень рвутся это сделать. Заблокирована их машина. На всякий случай - полицейские сидят возле инфекционного отделения. ждем результатов", - сообщил Фесиков.
- Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
- По состоянию на пятницу, 20 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 10 031 человек, общее количество инфицированных достигло 244 523 человек.
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