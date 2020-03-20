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Espreso.tvОбществоКарантин в Украине: неплательщиков за коммуналку не будут штрафовать

Карантин в Украине: неплательщиков за коммуналку не будут штрафовать

На период карантина запрещаются любые штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг, а также приостановление этих услуг для граждан

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины на сайте .

В ведомстве ссылаются на принятый 17 марта 2020 года Верховной Радой Украины Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)"

На период действия карантина или ограничительных мер и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается: начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги; прекращение/ приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в полном объеме; принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья (жилых домов, частей жилых домов, квартир, комнат в квартирах, комнат, жилых секций или блоков в общежитиях, других жилых помещений), принадлежащее на праве частной собственности гражданам Украины, во время принудительного выполнения решений судов по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги; принудительное выселение граждан за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг из жилых помещений в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения.

  • Шмыгаль предлагает правительству рассмотреть возможность возмещения части коммунальных платежей определенным категориям граждан.
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