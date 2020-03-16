Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса

16 марта, 2020, 13:11

Портников Виталий

Во всех странах цивилизованного мира думают только о том, как остановить распространение смертоносного вируса и смягчить последствия борьбы с пандемией для экономики

Вчерашние политические соперники задумываются о том, чтобы создать правительства национального единства и забывают не только о противоречиях, но и о взаимной ненависти.

И только здесь, в Киеве, продолжают размышлять о том, как протолкнуть в парламенте актуальную политическую повестку дня власти. Впрочем, не только здесь. В Москве тоже в космическом темпе организовывают одобрение конституционных поправок, которые позволят Владимиру Путину пожизненно править своей несчастной страной, уверяют, что ничего не помешает референдуму и параду в честь 9 мая. И хотелось бы понять, что такое это "ничего"? Если, например, будет карантин, десятки, а то и сотни случаев со смертельным исходом – все равно референдум и все равно парад?

Тот же самый вопрос хочется задать Владимиру Зеленскому: пойдет ли сегодня Украина по российскому или по европейскому пути? Будет ли власть думать о том, как минимизировать последствия эпидемии или как использовать эпидемию? Причем сразу скажу: никакого такого выбора просто нет.

Резонансные решения по противоречивым вопросам приведут к массовым протестам. Массовые протесты сорвут карантин и только увеличат опасность распространения эпидемии. А если смертность достигнет "итальянских" значений, никому – в том числе и представителям самой власти – будет совершенно не интересно, какие нормы прописаны в законах о земельном рынке или об особом статусе оккупированных территорий.

Президент, правительство, парламент и власть на местах должны сегодня сосредоточиться на одной, главной задаче – борьбе с эпидемией и минимизацией последствий для экономики и для граждан. Никаких других задач у власти сегодня нет и быть не должно. К актуальной повестке дня придется вернуться когда угроза исчезнет – возможно, в совершенно новых политических и экономических условиях.

Какими эти условия будут, сегодня не знает никто. Но если власть захочет безумствовать и вместо борьбы с эпидемией пытаться использовать эпидемию, можно с уверенностью сказать – тогда условия эти будут наверняка ужасными.