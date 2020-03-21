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Espreso.tvОбществоГлава УГКЦ Святослав: медицина не может остановить распространение пандемии, ее может остановить ответственность каждого

Глава УГКЦ Святослав: медицина не может остановить распространение пандемии, ее может остановить ответственность каждого


фото: ugcc.ua
"Сегодня говорят, что медицина не может остановить распространение коронавируса. Однако пандемию точно может остановить личная ответственность каждого. Эта ситуация - это элемент Божьей педагогики. Возможно, таким образом Бог заставляет нас быть взрослыми?"

Такое мнение высказал предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав на Живом ТВ , передает Еспресо.TV .

По его словам, когда человек смотрит в лицо смерти, в лицо страшной болезни, которую мы не умеем лечить, даже которую не умеем остановить, "мы чувствуем, что мы на грани какого-то человеческого опыта".

"Мы открываем какие-то новые грани в себе, в обществе. И человек, который думает, что он всезнайка, что он все держит под контролем, у него вдруг появятся ощущение, что он что-то не знает, то не понимает. И это очень хорошо. Не надо стесняться сказать: я не знаю, я не могу, я не умею, потому что это именно тот момент, когда мы можем что-то новое понять ", - отметил глава греко-католиков.

По его словам, первый ответ Церкви на пандемию, на ситуацию, которая сложилась в мире, это молитва. То есть мы общаемся с Богом.

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"То, что я услышал, как мне выглядит ... В нашей духовной жизни Господь Бог нам порой позволяет ошибиться, упасть, разбить себе лоб ... Ибо только тогда мы начинаем понимать, что нам надо расти, у нас появятся ощущения , что мы чего-то нового учимся. Возможно, сегодня человечество учится впервые быть глобальной сообществом. и что в той глобальности есть где и большая уязвимость, движущихся по земному шару не только люди, но и вирусы. Не только мысли, идеи, деньги, но также и грехи, наши слабости ", - сказал Святослав.

Окрми того, добавил он, в настоящее время сверхважно быть ответственным за себя, за свое здоровье, за ближнего.

Ответственность за себя, по словам руководителя УГКЦ, и делает людей взрослыми.

"Пережив эту пандемию в условиях такого глобального человечества, в условиях такого всемирного села, в которое мы превращаемся, мы станем немножко взрослее и, надеюсь, более ответственными за себя и за своего ближнего".

По его словам, сегодняшняя ситуация - это педагогика, опыт.

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"Согласитесь со мной, что это может быть одним из элементов Божьей педагогики, как Господь Бог заставляет нас быть взрослыми. Потому взрослый - это тот, кто умеет брать ответственность за свои поступки", - подчеркнул предстоятель УГКЦ.

"Если мы, как общество, сегодня будем взрослыми, мы сможем пережить любые катаклизмы и вирусы", - убежден Святослав.

  • Напомним, религиозным конфессиям рекомендовано не собирать людей в храмах, а взамен поддерживать верующих онлайн.
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