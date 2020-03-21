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Espreso.tvОбщество20 марта на фронте: с российской стороны - 9 обстрелов, с украинской - 4 раненых

20 марта на фронте: с российской стороны - 9 обстрелов, с украинской - 4 раненых

иллюстративное
фото: facebook.com/pressjfo.news
В пятницу, 20 марта 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном отчете из зоны проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 21 марта, передает Еспресо.TV .

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.

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А именно:

неподалеку Широкино - с автоматической станковой гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новотроицким - из минометов калибра 82 мм - 20 мин, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Красногоровки - с станковой противотанкового гранатомета;

вблизи Крымского - из минометов калибра 120 мм - 20 мин;

неподалеку Луганского - с автоматической станковой гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Хутор Вольный - из стрелкового оружия;

вблизи Новгородского - с ручного противотанкового гранатомета;

рядом с Новотошковским - с 82-мм минометов - 10 мин.

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Согласно официальным данным, вчера, 20 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции:

вблизи населенного пункта Красногоровка - со станковой противотанкового гранатомета.

неподалеку Новгородского - из минометов калибра 120 мм - 15 мин.

За текущие сутки потерь нет.

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