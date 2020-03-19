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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Кремль будет использовать эпидемию на Донбассе

Виталий Портников: Кремль будет использовать эпидемию на Донбассе


фото: reuters
Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин заявил о "закрытии границ с Украиной"

Этого решения следовало ожидать – даже если украинские власти могли медлить с закрытием линии разграничения по политическим причинам, оккупационная власть просто не могла упустить предоставленную возможность. 

В этом и состоит парадокс момента. В то время, как в офисе президента Украины могут размышлять о том, как использовать ситуацию для реализации договоренностей с Москвой, в администрации президента России работают над превращением оккупированных  территорий в "полноценные государства". Еще вчера жители оккупированных территорий, как и соседних районов Донецкой и Луганской областей могли воспринимать линию разграничения как досадную помеху для поездок. А с завтрашнего дня это будет полноценная «государственная граница», причем – граница на замке. 

При этом никто не скажет вам, когда эта граница откроется. И каким будет мир в тот момент, когда она откроется. И на каких условиях она откроется. Но ясно, что с каждым днем пребывания в изоляции жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей будут все в большей степени ощущать себя в особом пространстве. Больше не будет потоков людей из одной стороны в другую, больше не будет украинских пенсий. А если границы закроет и Россия, то только российский паспорт может оказаться в недалеком будущем возможностью для перемещения из "народных республик". Да, останутся еще разговоры с родственниками и друзьями. Но о чем будут говорить люди? О политике? Да нет, об эпидемии и о выживании.

Когда мы говорим, что после короновируса мир может стать совершенно другим – и Украина может стать другой, мы должны понимать, что мы столкнемся с совершенно другим Донбассом. Что Кремль сделает сейчас все, чтобы воспользоваться ситуацией и в еще большей степени оторвать оккупированный Донбасс от Украины. Заявление Пушилина – это только начало процесса, который, к тому же, сейчас никто не сможет остановить. 

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