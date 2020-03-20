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Espreso.tvСпортЗадумываюсь о старте карьеры в голливудском кино, - Усик

Задумываюсь о старте карьеры в голливудском кино, - Усик


фото: Reuters
Украинский боксер Александр Усик признался, что когда "не хочет вылезать из кровати", то задумывается о завершении карьеры и хочет сниматься в голливудском кино

Об этом сообщает BoxingScene .

"Пока у меня будет оставаться мотивация вставать в 5 утра и тренироваться, я буду боксировать. Вот когда почувствую, что не хочу вылезать из кровати, то задумываюсь о завершении карьеры и старте карьеры в голливудском кино. Кроме того, у меня есть мечта: хочу стать абсолютным чемпионом в двух разных весовых категориях ", - сказал Усик.

23 мая на арене O2 в Лондоне Александр Усик должен провести поединок с Дереком Чисорой. Вечер бокса будет транслироваться стриминговим сервисом DAZN и Sky Sports.

 
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