Задумываюсь о старте карьеры в голливудском кино, - Усик

20 марта, 2020, 18:19

Украинский боксер Александр Усик признался, что когда "не хочет вылезать из кровати", то задумывается о завершении карьеры и хочет сниматься в голливудском кино

Об этом сообщает BoxingScene .

"Пока у меня будет оставаться мотивация вставать в 5 утра и тренироваться, я буду боксировать. Вот когда почувствую, что не хочу вылезать из кровати, то задумываюсь о завершении карьеры и старте карьеры в голливудском кино. Кроме того, у меня есть мечта: хочу стать абсолютным чемпионом в двух разных весовых категориях ", - сказал Усик.

23 мая на арене O2 в Лондоне Александр Усик должен провести поединок с Дереком Чисорой. Вечер бокса будет транслироваться стриминговим сервисом DAZN и Sky Sports.