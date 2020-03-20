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Espreso.tvОбществоВижу, что Ермак прочитал мое интервью, - Лерос об увольнении с должности советника президента

Вижу, что Ермак прочитал мое интервью, - Лерос об увольнении с должности советника президента


фото: gordonua
Народный депутат от "Слуги народа" отреагировал на увольнение с должности советника: считает, что решение принимал глава Офиса президента Андрей Ермак

Об этом нардеп Лерос написал в Facebook.

Нардеп опубликовал новость с сайта президента с указом об уходе и отметил:

"Вижу, что Ермак прочитал мое интервью."

Напомним, 20 марта Гуо Лерос был уволен с должности внештатного советника президента Украины после выхода интервью, в котором он раскритиковал соглашения главы Офиса президента Андрея Ермака с представителем РФ Козаком, которыми фактически признается субъектность террористов ОРДЛО

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