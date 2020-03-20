Зеленский уволил советника Лероса, который раскритиковал договоренности с ОРДЛО
Об этом говорится в опубликованном указе президента.
Как отмечается, Лерос был внештатным советником президента.
"Уволить Лероса Гео Багратовича от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.
Напомним, сегодня нардеп Лерос дал интервью изданию "Цензор.Нет". В интервью нардеп заявил, что считает неприемлемым мир ценой сдачи национальных интересов и легализации террористов на украинской земле, как, например, амнистии убийц, которые вместе с военными армии РФ убивали украинцев.
"Тот, кто положит такой план президенту на стол, откровенно его подставляет ", - подытожил он.
Отвечая на вопрос, можно ли достичь мира на Донбассе путем реализации Минских соглашений по плану Ермака-Козака, нардеп подчеркнул, что Украина не должна слепо жить по плану, написанному в Кремле.
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