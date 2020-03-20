 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский уволил советника Лероса, который раскритиковал договоренности с ОРДЛО

Зеленский уволил советника Лероса, который раскритиковал договоренности с ОРДЛО


фото: censor.net
20 марта указом президента нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос уволен с должности советника

Об этом говорится в опубликованном указе президента.

Как отмечается, Лерос был внештатным советником президента.

"Уволить Лероса Гео Багратовича от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.

Напомним, сегодня нардеп Лерос дал интервью изданию "Цензор.Нет". В интервью нардеп заявил, что считает неприемлемым мир ценой сдачи национальных интересов и легализации террористов на украинской земле, как, например, амнистии убийц, которые вместе с военными армии РФ убивали украинцев.

"Тот, кто положит такой план президенту на стол, откровенно его подставляет ", - подытожил он.

Отвечая на вопрос, можно ли достичь мира на Донбассе путем реализации Минских соглашений по плану Ермака-Козака, нардеп подчеркнул, что Украина не должна слепо жить по плану, написанному в Кремле.

 

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать