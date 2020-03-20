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Espreso.tvОбществоВо Львове подтвердили первый случай коронавируса

Во Львове подтвердили первый случай коронавируса

Во Львове обнаружили первый случай инфицирования коронавирусом у мужчины, который недавно вернулся из Германии
Об этом сообщил мэр города Львова Андрей Садовый в Facеbook.
 
"Есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 во Львове (житель Львова, 1950 г.р. 13 марта вернулся из Германии)", - сообщил Садовый.
 
Он также отметил, что положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. А материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины.
 
Садовый также добавил, что больного госпитализировали в инфекционную больницу.
 
  • Напомним, ранее стало известно, что по всей Украине будут курсировать машины с громкоговорителями, которые будут призывать оставаться дома.
  • Если ситуация с распространением COVID-19 в Европе и Украине будет ухудшаться, карантин продлят.
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