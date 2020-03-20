Во Львове подтвердили первый случай коронавируса

20 марта, 2020, 19:02

Во Львове обнаружили первый случай инфицирования коронавирусом у мужчины, который недавно вернулся из Германии

Об этом сообщил мэр города Львова Андрей Садовый в Facеbook.

"Есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 во Львове (житель Львова, 1950 г.р. 13 марта вернулся из Германии)", - сообщил Садовый.

Он также отметил, что положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. А материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины.

Садовый также добавил, что больного госпитализировали в инфекционную больницу.